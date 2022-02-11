"Готові до будь-якого сценарію": лідери країн НАТО обговорили загрозу російського вторгнення до України

"Готові до будь-якого сценарію": лідери країн НАТО обговорили загрозу російського вторгнення до України

В Альянсі заявили про високий ризик агресії РФ.

У п'ятницю, 11 лютого, лідери країн-учасниць НАТО провели зустріч у режимі відеоконференції, на якій обговорили високий ризик агресії Росії проти України.

Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, опублікувавши у своєму Twitter промовисте фото.

Генсек НАТО уточнив, що нараду лідерів організував президент США Джо Байден. Окрім американського президента, як свідчить оприлюднений знімок, участь в нараді приймали лідери Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та Євросоюзу.

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За словами очільника Альянсу, метою цієї зустрічі було подолання "високого ризику майбутньої агресії з боку Росії проти України".

"Ми згуртовані та готові до будь-якого сценарію. NATO залишається відкритим для діалогу, забезпечуючи захист усіх союзників", - написав Столтенберг.

Нагадаємо, через ймовірну загрозу російської агресії президент США Джо Байден закликав американців негайно покинути Україну. Він додав, що американських військових не посилатимуть в зону ймовірного конфлікту.

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