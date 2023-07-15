“Готові летіти та битися” проти Путіна: несподівана заява командувача британськими ВПС

Королівські військово-повітряні сили Великої Британії готові брати участь у повітряних боях проти Росії.

Таку несподівану заяву головного маршала авіації сера Річарда Найтона, якого нещодавно призначили головнокомандувачем британських ВПС, цитує Daily Express.

“Ми готові летіти і битися, і вони програють”, - заявив він у контексті незаконного вторгнення Росії в Україну під час інавгураційної промови на Глобальній конференції начальників авіації та космонавтики штабу ВПС.

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На тлі побоювань з приводу скорочення збройних сил Великої Британії Річард Найтон підкреслив важливість чіткого повідомлення противникам про те, що у Королівських ВПС є реальні можливості протистояти їм у повітрі.

Нагадаємо, 29 вересня 2022 року у небі над Чорним морем відбувся інцидент, під час якого російський винищувач збирався збити британський літак. За словами представників Пентагону, цього не сталося лише тому, що ракета не спрацювала. Два посадовці оборонного відомства, повідомили, що ситуація була значно серйознішою, ніж повідомлялося спочатку, і могла бути прирівняна до акту війни.

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