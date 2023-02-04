"Готові застосовувати всі види зброї": Медведєв вибухнув погрозами через постачання Україні ракет із США

Заступник голови російського радбезу Дмитро Медведєв, який відомий своїми скандальми заявами, пригрозив Києву. Приводом для нових погроз стало надання нової сучасної зброї для ЗСУ від західних партнерів.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Мовляв, відповідь РФ буде "жорсткою", якщо Україна застосує американські ракети дальністю 150 км та завдасть ударів по території Росії чи анексованого Криму.

"Наша відповідь може бути будь-якою. Про це цілком впевнено сказав президент Росії. Ми не ставимо собі жодних обмежень і залежно від характеру загроз готові застосовувати всі види зброї. Відповідно до наших доктринальних документів, включаючи основи ядерного стримування. Можу вас запевнити: відповідь буде швидкою, жорсткою та переконливою", - сказав Медведєв.

Путінський посіпака заявляє, що можливі удари по півострову не примусять Москву сісти за стіл переговорів. Мовляв, саме на це розраховують у США. Натомість ситуація загостриться.

"Результат буде прямо протилежний. Жодних переговорів у цьому випадку не буде, будуть лише удари відплати. Запалає вся Україна, що залишилася під владою Києва", - висловився Дмитро Медведєв.

Заяви скандального Медведєва

"Придворний блазень" Путіна не підбирає слів, коли сипле погрози та звинувачення на адресу Києва чи країн Заходу. Зокрема, експрезидент країни-агресорки пригрозив Україні ракетами. Адже Росія виготовляє "тисячі видів такого озброєння".

Недощавно Медведєв попередив НАТО, мовляв, поразка Росії в Україні може спровокувати ядерну війну. Мовляв, "ядерні держави ніколи не програвали великих конфліктів, від яких залежить їхня доля".

Крім того, якось він видав божевільну ідею: що робити з тими, хто не підтримує дії та політику Кремля. Він запропонував застосовувати до "зрадників" Росії "спеціальні правила воєнного часу", які виконуватимуть "тихі групи непомітних людей".

А ще перед новим роком Медведєв дав свої абсурдні прогнози на нступний 2023 рік. Зокрема, він "передрікає" "захоплення Польщею та Угорщиною західних областей колишньої України", "створення Четвертого рейху на базі Німеччини та сателітів, що приєдналися до неї (Польща, країни Балтії, Чехії, Словаччини, Румунії, Київської республіки та інших маргіналів)", "розділ Європи" та "громадянську війну у США".

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