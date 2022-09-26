Готовий "сісти", аби не їхати на війну: у Москві мобілізований попросив поліцію відправити його до в'язниці

У Росії 32-річний чоловік попросив посадити його у в'язницю.

Житель Москві заявив, що він отримав повістку, проте категорично відмовляється їхати на війну.

Про це повідомляє телеграм-канал "Обережно, Москва".

Чоловік зателефонував до московського райвідділу поліції та заявив, що відмовляється від мобілізації. Він попросив посадити його до в'язниці.

Поліції житель Москви повідомив, що якщо його не посадять, то він спалить військкомат або кине коктейль Молотова у відділ поліції.

Нагадаємо, в Росії з початком проголошеної Володимиром Путіним "часткової мобілізації" протестні настрої значно зросли. На вихідних у російських містах пройшли акції проти війни, які завершилися затриманням сотень людей. У Дагестані протест переріс у сутички з поліцією і перекриття федеральної траси. По всій РФ почастішали випадки підпалів військкоматів. Водночас, сотні тисяч росіян замість того, щоб виходити на протести і відстоювати свої права, тікають за кордон.

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