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Готовий завдати удару "в будь-який час": Кім Чен Ин пригрозив "ядеркою"

Готовий завдати удару "в будь-який час": Кім Чен Ин пригрозив "ядеркою"

Кім Чен Ин. / Фото: Associated Press

Диктатор КНДР намагається "привернути увагу до своєї "військової могутності".

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин проінспектував стратегічні ракетні бази та наказав своїм військовим бути готовими завдати контрудару ворогам "у будь-який час".

Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Медіа оперує на фотографії, що були оприлюднені Центральним телеграфним агентством КНДР. На цих знімках видно, як Кім Чен Ин зустрівся з одним із чиновників поруч з міжконтинентальними балістичними ракетами, які призначені для "доставлення ядерної боєголовки на материкову частину США".

Під час інспекції північнокорейський диктатора поскаржився, що нібито ядерні сили Сполучених Штатів становлять "постійно загрозу, що зростає" й змушують КНДР посилювати свою систему стримування, щоб завдати стратегічного контрудару "ворогам у будь-який час за різних обставин".

"Він наголосив на необхідності подальшої модернізації та укріплення стратегічних ракетних баз і приведення всіх баз у повну готовність до ретельної протидії" - пишуть медіа Північної Кореї.

Тим часом автори Bloomberg наголошують, що провокації з боку Пхеньяна є звичним явищем та спрямовані на спробу привернути увагу до своєї "військової могутності" напередодні президентських виборів у Штатах, що заплановані на 5 листопада.

Нагадаємо, раніше Північна Корея пригрозила Південній Кореї війною. Сталося це після того, як нібито поблизу Пхеньяну було виявлено південнокорейський безпілотник із ящиком листівок. 

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