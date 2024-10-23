Готовий завдати удару "в будь-який час": Кім Чен Ин пригрозив "ядеркою"

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин проінспектував стратегічні ракетні бази та наказав своїм військовим бути готовими завдати контрудару ворогам "у будь-який час".

Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Медіа оперує на фотографії, що були оприлюднені Центральним телеграфним агентством КНДР. На цих знімках видно, як Кім Чен Ин зустрівся з одним із чиновників поруч з міжконтинентальними балістичними ракетами, які призначені для "доставлення ядерної боєголовки на материкову частину США".

Під час інспекції північнокорейський диктатора поскаржився, що нібито ядерні сили Сполучених Штатів становлять "постійно загрозу, що зростає" й змушують КНДР посилювати свою систему стримування, щоб завдати стратегічного контрудару "ворогам у будь-який час за різних обставин".

"Він наголосив на необхідності подальшої модернізації та укріплення стратегічних ракетних баз і приведення всіх баз у повну готовність до ретельної протидії" - пишуть медіа Північної Кореї.

Тим часом автори Bloomberg наголошують, що провокації з боку Пхеньяна є звичним явищем та спрямовані на спробу привернути увагу до своєї "військової могутності" напередодні президентських виборів у Штатах, що заплановані на 5 листопада.

Нагадаємо, раніше Північна Корея пригрозила Південній Кореї війною. Сталося це після того, як нібито поблизу Пхеньяну було виявлено південнокорейський безпілотник із ящиком листівок.

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