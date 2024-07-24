Готував акти дестабілізації під час Олімпіади: у Парижі затримали росіянина

Поліція Франції затримала громадянина Росії, якого підозрюють у підготовці актів дестабілізації під час літньої Олімпіади в Парижі.

Про це інформує AFP з посиланням на джерела у французькій прокуратурі.

Стосовно затриманого росіянина розпочали розслідування, його обвинувачують у передаванні розвідувальної інформації іноземній державі з метою розпалювання ворожнечі у Франції.

За даними агентства, чоловіка 1984 року народження заарештували.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Британії занепокоєний через злочинну діяльність російських шпигунів.

Крім того, ми раніше інформували, що Кремль намагається залучити німців до шпигунства після масового видворення російських дипломатів.

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