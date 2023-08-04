Готував диверсії на залізниці та шпигував у портах: у Польщі заарештували білоруса

Затриманий громадянин Білорусі належав до російської шпигунської мережі, до якої входило щонайменше 16 осіб.
Польське Агентство внутрішньої безпеки затримало громадянина Білорусі, який шпигував на користь іноземної розвідки. Це 16-й учасник російської шпигунської мережі, яка діяла в Польщі.
Цю інформацію підтвердив у п'ятницю, 4 серпня, міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.
Як повідомляє інформаційний портал TVP Info, громадянина Білорусі Михайла А. затримали ще 1 серпня.
Підозрюваний у шпигунстві чоловік кілька років жив у Росії. За даними польської контррозвідки, у 2008–2010 роках він працював у Москві, згодом переїхав до Санкт-Петербурга. У Росії відбув шестирічний термін ув’язнення.
За інформацією польської спецслужби, Михайло А. приїхав до Польщі у 2021 році, після чого вийшов на контакт з координатором шпигунської мережі.
Слідчі встановили, що за виконання завдань, серед яких було шпигунство на об’єктах критичної інфраструктури, на військових об’єктах, у морських портах, а також за проведення пропагандистської діяльності затриманий отримував систематичну винагороду.
Чоловік часто змінював засоби зв’язку та знищував сліди своєї діяльності. “Затриманий усвідомлював, що за виконання ним розвідувальних завдань на території Республіки Польща йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі”, – наголошують у польській спецслужбі.
Діяльність підозрюваного полягала в зборі інформації про об’єкти критичної інфраструктури та проведенні диверсійної діяльності, спрямованої на дестабілізацію політичної ситуації в Польщі.
Суд задовольнив клопотання прокуратури та постановив взяти підозрюваного під варту
У прес-службі міністра внутрішніх справ Польщі зазначили, що інтенсивна діяльність Агентства внутрішньої безпеки дозволила виявити диверсійну шпигунську мережу, діяльність якої полягала у проведенні в Польщі заходів у сфері розпізнавання військових об’єктів та критичної інфраструктури, моніторингу та документування перевезень з військовою та гуманітарною допомогою для України, підготовки до сходу з рейок потягів з допомогою для України, підпалів майна та автомобілів та побиття людей, а також пропагандистської діяльності, спрямованої на розпалювання настроїв проти українського народу та проти допомоги Польщі Україні.
“Затриманий є ще одним встановленим учасником злочинного угруповання, яке виконує завдання російських спецслужб”, – повідомили в Агентстві внутрішньої безпеки.
Наразі в рамках розслідування заарештовано 16 осіб. Усім затриманим суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У польській спецслужбі припускають, що кількість арештованих може ще збільшитися.
Нагадаємо, раніше у Польщі заарештували хокеїста із Росії, який виступає за команду першого дивізіону, за звинуваченням в участі в кремлівській шпигунській мережі.
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