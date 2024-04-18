Готував замах на Зеленського: у Польщі затримали російського агента

У його завдання входив збір інформації про охорону аеропорту в місті Ряшеві.

Поліція Польщі заарештувала чоловіка, який збирав інформацію для російської військової розвідки (ГРУ) з метою вбивства президента України Володимира Зеленського.

Про це у четвер, 18 квітня, повідомила Генеральна прокуратура Польщі, передає видання Wiadomosci.

Затримання чоловіка, якого ідентифіковано як польського громадянина Павела К., відбулося напередодні, 17 квітня.

За інформацією правоохоронців, у його завдання входив збір і надання росіянам інформації про охорону аеропорту в місті Ряшеві. Ця інформація була потрібна російським спецслужбам для того, щоб спланувати можливий замах на життя Володимира Зеленського.

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Прикордонний з Україною аеропорт Ряшів-Ясьонка є воротами для міжнародної військової та гуманітарної допомоги Україні. Аеропорт перебуває під наглядом американських військ.

У разі доведення провини чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі, повідомляє прокуратура.

За словами прокурорів, арешт є результатом тісної співпраці з українською прокуратурою та Службою безпеки, які надали важливу інформацію та докази.

В СБУ підтвердили, що завдяки успішним діям та оперативному обміну інформацією між Україною та Польщею завербованого агента спецслужб РФ вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі.

За клопотанням польської прокуратури Окружний суд міста Варшави застосував щодо зловмисника запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Розслідування проводить Агентство внутрішньої безпеки під наглядом Національної прокуратури Польщі. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, на початку березня цього року російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Ракета вдарила за кількасот метрів від кортежу президента Володимира Зеленського, який приїхав до міста для переговорів із прем’єр-міністром Греції.

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