“Готуємо до 60 кораблів”: Зеленський оголосив про старт нової української ініціативи

Спільно з із західними партнерами українська держава продовжить допомагати тим країнам, які найбільше страждають від продовольчої кризи.

У суботу, 26 листопада, коли в Україні поминають жертв голодоморів, Україна офіційно оголосила про старт нової гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine (“Зерно з України).

Про це повідомив під час традиційного вечірнього звернення український президент президент Володимир Зеленський.

За його словами, досягнуто домовленості з багатьма партнерами про спільну роботу.

“Євросоюз, США, Франція, Британія, Німеччина, Японія, Катар, Канада, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, Бельгія, Литва, Чехія, Італія, Австрія, Іспанія, Швеція, Словенія, Швейцарія та інші. Наш саміт із продовольчої безпеки підтримали понад 20 держав”, - поінформував український лідер.

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Загальна сума, яку акумульовано для Grain from Ukraine, становить вже близько 150 млн доларів.

“Робота триває. Готуємо до 60 кораблів”, - повідомив Зеленський

Український президент наголосив, що ця ініціатива має більшу мету, ніж допомога тим країнам, які найбільше страждають від продовольчої кризи.

“Ми підтверджуємо, що ніколи більше голод не має використовуватися як зброя. Якби не українське продовольство, якби не наше спільне з партнерами лідерство, то соціальну стабільність у таких регіонах, як північ Африки або Близький Схід, не вдалося б втримати. Саме цього хотіла Росія. Маємо – і можемо! – цього не допустити”, - заявив Зеленський.

Нагадаємо, у понеділок, 21 листопада, у межах "зернової" угоди дозволу на заходження до портів України очікували 76 суден. З українських портів вийшли тільки три судна з понад 90 тисяч тонн зерна та іншого продовольства.

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