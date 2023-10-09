"Готуємо відповідні кроки": Зеленський зустрівся з керівниками ГУР і зовнішньої розвідки щодо ситуації в Ізраїлі

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками ГУР та зовнішньої розвідки, дипломатами щодо ситуації на Близькому Сході, а також щодо загальної ситуації в Ізраїлі.

Про це президент повідомив в офіційному Телеграм-каналі 9 жовтня.

"За наявною інформацією – дуже чіткою, – Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та протиріч і цим допомогло Росії знищувати свободу в Європі", – зазначив президент.

За словами Зеленського, дивлячись на зловтішання російських пропагандистів та так званих іранських друзів Москви, які цілком відверто підставляють плече тим, хто напав на Ізраїль, стає зрозуміло, що це значно більша загроза, ніж зараз світ сприймає.

"І ми знаємо, як цій загрозі протидіяти. І готуємо відповідні кроки. А головне, захищаємо необхідність максимальної єдності світу", – заявив президент.

Тим часом українські експерти зазначають, якщо на Близькому Сході почнеться велика війна, для України це буде погано.

Нагадаємо, 9 жовтня ЦАХАЛ завдав найбільших авіаударів проти ХАМАС у Газі, подвоївши інтенсивність атак.

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