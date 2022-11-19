"Готуємось захищати свою землю": у Білорусі переконують, що не планують "втягуватися в конфлікти"

У Міноборони Білорусі не стомлюються заявляти, мовляв, не мають планів втягуватися "в якісь конфлікти". Натомість нібито готують солдатів для оборони своєї країни.

Про це заявив блоруський міністр оброни Віктор Хренін, пише "Белта".

"У наших планах немає жодних думок вплутуватися в якісь конфлікти. Ми готуємось лише захищати свою землю, нашу Батьківщину", - заявив Хренін.

Він нагадав, що 2023-го на території республіки відбудуться спільні російсько-білоруські навчання "Щит Союзу-2023". Мовляв, це стане "одним із заходів оперативно-бойової підготовки військовослужбовців".

Нагадаємо, Білорусь від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, 24 лютого, стала плацдармом для атак на Україну. У Генштабі наголошують, що готові до можливого вторгнення з півночі. Крім того, президент Володимир Зеленський вважає, що сенсу в наступі на територію нашої держави у білорусів немає, а бажання в суспільстві — "точно немає".

Щобільше - британський військовий експерт, полковник Глен Грант наголошує: армія Білорусі нездатна напасти. За його словами, вона дуже слабка, у неї немає належної підготовки, і багато її обладнання вже передано Росії.

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