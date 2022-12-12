Готуйте "Оскар": Захарова пустила сльозу на камеру, розповідаючи, як вбиті на війні питають з неї про зроблене (відео)

Речниці Міністерства закордонних справ РФ Марії Захаровій можна давати "Оскара" за артистизм. Вона пустила скупу сльозу, декламуючи вірш Висоцького про війну та розповідаючи про "дідів, які воювали".

Відео потрапило в Мережу.

На кадрах Захарова в інтерв'ю читає рядки з вірша Володимира Висоцького "Мы вращаем землю". Речниця пускає сльози на окремих словах і ніяк не може вгамувати свій "душевний стан" далі, говорячи про знесення радянських пам'ятників у країнах Балтії, про загиблих у війні.

Захарова розповіла, що кожного дня, коли вона приходить на роботу, в неї за спиною "стоять вони - живі і мертві", і запитують про зроблене на благо країни.

Нагадаємо, речниця російського МЗС Марія Захарова висловила невдоволення тим, що США заважають РФ бомбити Україну, надаючи системи ППО. Вона напророкувала, що через це "війна триватиме щонайменше до 2025 року".

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