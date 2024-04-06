"Готуйтеся до власної війни з Росією": Жорін закликав Захід посилити оборонну спроможність

Максим Жорін попередив партнерів України про ймовірність війни з Росією.
Заступник командира Третьої десантно-штурмової бригади Максим Жорін заявив, що Росія готова "проковтнути" всю Європу та закликав Захід посилити оборонну спроможність.
Про це він сказав в інтерв'ю The Independent.
Жорін зробив тривожне попередження партнерам України.
"Створіть серйозні оборонні системи, які могли б протистояти Росії, тому що вона, безсумнівно, відкриє свій рот і спробує проковтнути решту Європи", - наголосив він.
За його словами, можливо, Третя штурмова бригада і мінімізує російський наступ, однак загроза нового наступу зараз є реальною. Наступною буде Європа.
"Використовуйте цей час з розумом. Поки Росія нападає на Україну, готуйтеся до власної війни з Росією", - наголосив Жорін.
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