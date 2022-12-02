Готують простих росіян до великих військових невдач: політтехнолог пояснив, чому пропагандисти заговорили про Гаагу

Кремлівські пропагандисти, говорячи у своїх програмах про Гаагу, таким чином готують простих росіян до великих відступів армії Путіна з України.

Таку думку висловив 24 каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман.

Він вважає, що пропагандисти Путіна хочуть продати російському народу ідею народної чи вітчизняної війни. Що на спеціальний трибунал потраплять не лише військові злочинці, але й звичайні жителі Росії, а тому нібито потрібно стояти до кінця.

"Мені здається, що це ймовірно. Бо такий висновок напрошується. Але важко уявити, що таке спрацює. Звичайний росіянин взагалі не знає слово "Гаага". Для них це мало що говоритиме", – зазначив Шейтельман.

Другий, менш ймовірний варіант, на його думку, - це російська армія може почати нові великі відступи. Або вони допускають можливість підписання мирного договору, за яким відступлять з усієї чи з більшості території України. Тому їм потрібно якось пояснити, чому це перемога.

У пропагандистів Путіна паніка

Останнім часом на державних каналах РФ почали звучати заяви про відповідальність за злочини в Україні і Гаагу, якщо РФ програє війну. Так, Маргарита Симоньян, Володимир Соловйов, Ольга Скабєєва, Захар Прилєпін та інші заявили про необхідність припинення бойових дій.

Нещодавно відома в Росії пропагандистка Ольга Скабєєва лякала телеглядачів тим, що в разі поразки РФ у війні всім росіянам загрожує Гаазький трибунал.

Ще одна писака Путіна Маргарита Симоньян заявила, що "Гаага чекає навіть на двірника, який бруківку всередині за кремлівською стіною підмітає".

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