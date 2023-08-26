Готуються до місій на Місяць: NASA і SpaceX запустили астронавтів на МКС

На борту станції екіпаж проведе понад 200 наукових експериментів і технологічних демонстрацій.

Четверо астронавтів міжнародного екіпажу перебувають на орбіті після успішного запуску ракети SpaceX Falcon 9. Астронавти прибудуть на Міжнародну космічну станцію (МКС) у неділю, 27 серпня.

Про це йдеться у блозі NASA.

Це 7-ма місія NASA SpaceX Crew-7 є комерційною від агентства із ротації екіпажу, стартувала із Космічного центру імені Кеннеді у Флориді до Міжнародної космічної станції вранці 26 серпня.

"На борту станції екіпаж проведе понад 200 наукових експериментів і технологічних демонстрацій, щоб підготуватися до місій на Місяць, Марс та за їх межами, приносячи користь людству на Землі", – заявив керівник NASA Білл Нельсон.

Фахівці проведуть збір зрізків мікроорганізмів ззовні космічної станції, перше дослідження реакції людини на різну тривалість космічного польоту та дослідження фізіологічних аспектів сну астронавтів.

Космічний корабель Dragon, що має назву "Edurance" ("Витривалість"), досягне орбітальної станції близько 9 ранку 27 серпня. Трансляцію прибуття астронавтів можна буде переглянути на сайті NASA.

Нагадаємо, на космічному апараті “Луна-25” від РФ під час переходу на передпосадкову орбіту сталася позаштатна ситуація.

Також у липні 2023 року індійський космічний апарат “Чандраян-3” розпочав свою подорож на Місяць.

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