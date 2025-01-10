Готуються до "найгіршого сценарію": у Норвегії відновлять будівництво укриттів

Норвегія планує відновити будівництво бомбосховищ, готуючись до "найгіршого сценарію".

Про це повідомило NRK.

За даними уряду, від 1998 року в Норвегії не було побудовано жодного бомбосховища. Але війна в Україні показала, що вони рятують життя. Тому уряд хоче, щоб у Норвегії було більше таких укриттів.

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"Навколо нас більше невизначеності. Ми повинні подбати про цивільне населення на випадок "найгіршого сценарію" з війною чи збройним нападом. У такому випадку сховища є одним з необхідних заходів захисту", – сказала міністерка юстиції та громадської безпеки Норвегії Емілія Енгер Мель.

Наразі в уряді пропонуються два типи сховищ. Один відповідає сучасним сховищам, які захищають від хімічних і радіоактивних речовин та вибухових речовин, а другий – для звичайної зброї. В цей тип сховищ можуть переобладнати станції метро або підземні паркування.

"Зараз ми фактично встановлюємо вимогу, що будівлі площею понад 1000 квадратних метрів повинні мати сховища", – додала вона.

Нагадаємо, заступник спікера парламенту Норвегії Свен Харберг у виступі на Третьому парламентському саміті Кримської платформи зазначив, що якщо Росія доведе, що силою можна досягти свого, то жодна країна Європи не почуватиметься в безпеці.

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