Готуються до нових атак?: росіяни посилюють оборону військово-морської бази в Новоросійську – фото

Партизани показали підготовку росіян на базі у Краснодарському краї.

Російські окупанти зміцнюють військово-морську базу Чорноморського флоту в Новоросійську (Краснодарський край РФ), сподіваючись захиститись від атак українських морських дронів.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

За даними "Атеш", росіяни встановлюють різні засоби проти морських дронів. Зокрема підводних мереж та плавучих бар'єрів, які, в теорії, повинні завадити атаці дронів. Крім того, нарощуються засоби ППО та РЛС.

Військово-морська база ЧФ у Новоросійську / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Військово-морська база ЧФ у Новоросійську / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Військово-морська база ЧФ у Новоросійську / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

"Незважаючи на всі зусилля росіян, Сили оборони України продовжують вражати цілі у Новоросійську, як це сталося 17 травня", - наголосили партизани.

Військово-морська база ЧФ у Новоросійську / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Військово-морська база ЧФ у Новоросійську / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Нагадаємо, у ніч проти 17 травня внаслідок спільних заходів ГУР та СБУ українські дрони уразили низку воєнних об’єктів у Новоросійську та Севастополі.

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