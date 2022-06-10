"Говорити про графіки постачання зброї Україні складно": в уряді Німеччини назвали причини затримки озброєння

"Говорити про графіки постачання зброї Україні складно": в уряді Німеччини назвали причини затримки озброєння

В уряді Німеччини заявили, що через організаційні причини і проблеми безпеки говорити про графіки постачання військової зброї Україні є складно.

Як переконує речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, наразі відбувається підготовка до постачання озброєння.

Про це речник Федерального уряду Німеччини розповів у п'ятницю, 10 червня, пише Spiegel.

"Зараз йде повним ходом підготовка, щоб це запрацювало, але це не відбувається за одну ніч", - заявив він.

Гебештрайт нагадав, яку зброю Німеччина обіцяє відправити для Збройних Сил України. Йдеться про:

Gepard,

гаубиць Panzerhaubitze 2000,

зенітні системи Iris-T,

реактивні системи залпового вогню Mars.

Він пояснив, що питання із постачаннями зброї мають бути перевірені та вивчені дуже ретельно.

Раніше військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не відправить Україні обіцяного озброєння. На його думку, Шольц прикладе усіх зусиль, аби німецька зброя не потрапила до України.

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