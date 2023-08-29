Говоритиме про війну в Україні: деталі візиту міністра закордонних справ Великої Британії до КНР

Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі зустрінеться з китайським колегою Ван I, а також віцеголовою республіки Хань Чженем.

Завтра, 30 серпня, голова МЗС Великої Британії відвідає КНР. У межах переговорів Лондона й Пекіна, зокрема, йтиметься про війну в Україні.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Сполученого Королівства.

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Як зазначають у відомстві, у межах візиту Клеверлі планує закликати Пекін до відповідального ставлення до міжнародної безпеки. Так, глобальне значення Китаю полягає у сприянні завершенню вторгненню Росії в Україну, зниженні напруженості у Південно-Китайському морі та припиненні шкідливої діяльності у кіберпросторі.

"Важливо проводити дискусії віч-на-віч і порушувати ці питання безпосередньо з центром китайської системи, роз'яснюючи позицію Великої Британії особам, які приймають рішення в Пекіні", – наголосили в МЗС Британії.

Раніше йшлося про те, що Велика Британія надасть Україні кредитні гарантії на суму 225 млн євро, аби зміцнити енергетичну безпеку України та допомогти позбавитися залежності від ядерного палива з РФ.

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