Говоритимуть про "зернову угоду": коли може відбутися зустріч Ердогана й Путіна

На диктатора чекають у Туреччині.

Наприкінці серпня або на початку вересня Реджеп Ердоган може зустрітися із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє турецьке видання A Haber.

"По суті, ми очікуємо на приїзд Путіна до Туреччини, але може мати місце і візит у зворотний бік. Було б корисно додати очну зустріч із Путіним наприкінці серпня-початку вересня", – йдеться у повідомленні.

Додається, що ця зустріч віч-на-віч є "дуже важлива для майбутнього зернового коридору".

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про плани поновити "зернову угоду" в "розширеному масштабі". Він закликав країни Заходу допомогти перетворити ініціативу на основу припинення вогню між Росією та Україною.

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