Говорив, що "Україна є частиною РФ": Шольц розповів, як Путін намагався обґрунтувати вторгнення

Путін розповів Шольцу, що "кордони можна змінювати за допомогою сили".

Під час зустріч у Кремлі у лютому 2022 року, перед вторгненням РФ до України, очільник Кремля Володимир Путін переконував канцлера Німеччини Олафа Шольца, що "Україна та Білорусь є частиною РФ".

Про це розповів німецький канцлер в неділю, 27 травня, передає Укрінформ.

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За словами Шольца, під час тої розмови Путін продемонстрував свої імперські уявлення, заявивши, що "кордони можна змінювати за допомогою сили".

Серед інших причин для війни Путін назвав пропагандистський наратив, що Україна має намір вступити до НАТО. На що Шольц відкрито сказав російському диктаторові, що "про це не йдеться, принаймні, ще років 30".

Також Путін розповів Шольцу про начебто "нацистський режим" в Україні.

"Говорити про це, коли президентом є єврей.... Варто собі уявити, наскільки це абсурдне, ганебне пояснення для обґрунтування війни", - прокоментував німецький політик.

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц висловився щодо ударів західною зброєю по Росії і пояснив свою позицію.

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