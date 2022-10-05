Гра долі: в Зімбабве чоловік стрибнув в річку, втікаючи від оскаженілого слона і потрапив у пащу до крокодила

У Зімбабве чоловік стрибнув у річку, рятуючись від слона, і втратив руку і ногу, бо у воді на нього напав крокодил.

У Зімбабве чоловіка атакував слон. Щоб втекти від оскаженілої тварини, чоловік побіг до річки і стрибнув в воду. Але його ситуація тільки погіршилася, бо у водоймі на нього напав крокодил.

Про це повідомляє Daily Mail.

Також читайте Сина відомого натураліста Стіва Ірвіна ледь не з'їв величезний крокодил

Інцидент стався в районі села Млібізі. 34-річний Віндерс Сіанен їхав на риболовлю, коли натрапив на слона. Той зненацька кинувся на Сіанена. Чоловік зрозумів, що єдиний спосіб врятуватися від тварини - стрибнути в річку поруч, що й зробив.

Втім і там на нього чатувала трагічна невдача - він зустрів іншого смертельного ворога. У воді на нього напав крокодил і вкусив ногу та руку.

Скалічений чоловік почав кричати про допомогу.

Його крики почули місцеві жителі. Люди допомогли Віндерсу врятуватися з пащі рептилії.

Потерпілого доправили до лікарні, і хоча йому вдалося врятувати життя, він втратив руку та ногу. Медики змушені були їх ампутувати.

Зімбабвійський поет Оберт Дюбе, дізнавшись про важкі випробування Віндерса, подарував йому інвалідний візок.

Нагадаємо, що у Флориді мисливець упіймав 80-річного величезного алігатора, який харчувався худобою.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.