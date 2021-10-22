"Гра в кальмара" у Кореї: тисячі мітингувальників вийшли на вулиці у костюмах із культового серіалу

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін закликав профспілкових працівників утриматися від масових протестів, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

У Південній Кореї в середу, 20 жовтня, тисячі профспілкових працівників, одягнених в костюми з популярного серіалу "Гра в кальмара", влаштували мітинг. Страйк оголосили у 13 містах з вимогою до влади поліпшити умови праці для нерегулярних працівників і підвищити мінімальну зарплату.

Про це повідомляє Insider.

Puerto Rico South Korea



Using Squid Game imagery

to protest an inherently

unfair and capitalist system https://t.co/33GOymWoub — Carlos™️ (@Vaquero2XL) October 20, 2021

Загалом у протестах брали участь близько 80 тисяч членів Південнокорейської конфедерації профспілок, зокрема в столиці країни Сеулі на протест вийшли 27 тисяч осіб. Через це у місті виникли складності з доставкою їжі в школах, оскільки працівники доставки також приєдналися до страйку.

Своєю чергою президент Південної Кореї Мун Чже Ін закликав профспілкових працівників утриматися від масових протестів, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

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