Гра в солдатики Путіна: хто хоче підсидіти Шойгу й стати новим фаворитом "фюрера"

Центр протидії дезінформації припускає, що між міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та головою Росгвардії Віктором Золотовим спалахнула справжня війна за статус нового путінського фаворита.

Такий висновок ЦПД зробив із останніх повідомлень у ЗМІ. Зокрема, у російських медіа з’явилося повідомлення про доповідь Золотова щодо "спецоперації" та чи не ключової ролі Росгвардії в її проведенні.

Про це йдеться на сторінці ЦПД у фейсбуці.

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"Така зміна дійових осіб дуже показова, оскільки до цього "генералом перемоги" у путінській війні був винятково Шойгу. Водночас у медіа почала з’являтися інформація про відсторонення Шойгу від управління війною. Через такі повідомлення можна припустити, що між Шойгу та Золотовим існує конфлікт за роль "керівника війни" зі всіма дивідендами, які надає такий статус",- зазначають у ЦПД.

Новим витком конфлікту стане зміна вищого керівного складу, що безпосередньо керує військами РФ на полі бою.

"І зміна не стане несподіванкою, адже про некомпетентність Шойгу, який навіть не має відповідної військової освіти, вже можна складати легенди. Чого лише варте фото із перевернутою картою, яку так уважно він вивчає", - додали у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, на думку російського опозиціонера Марка Фейгіна, після ймовірного відсторонення Сергія Шойгу від виконання обов'язків міністра оборони РФ на його місце можуть призначити нинішнього голову Росгвардії Віктора Золотова.

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