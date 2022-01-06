Грабують банки, атакують дорогі бутики і трощать вітрини бульдозерами: в Алмати орудують мародери (фото, відео)

Грабують банки, атакують дорогі бутики і трощать вітрини бульдозерами: в Алмати орудують мародери (фото, відео)

Сотні людей, користуючись безладом в країні, атакують крамниці та дорогі бутіки, грабуюють банки і офіси, розносять державні установи.

У місті Алмати, яке охоплено масовими акціями протестів, які спалахнули в Казахстані, почали орудувати мародери.

Сотні людей, користуючись безладом в країні, атакують крамниці та дорогі бутіки, грабуюють банки і офіси, розносять державні установи.

Відповідні фото та відео публікують очевидці у соцмережах.

Мародери в Алмати розрабували найбільші ТЦ

Так, як пише @vlastkz, найбільші торгові центри Алмати, зокрема Mega Alma-Ata, Esentai, Promenade, ЦУМ розграбовані, у деяких із них досі перебувають мародери.

Захопили зброю

Крім того, мародери захопили склад боєприпасів Національної гвардії Казахстану.

Грабують банки

Також зявилося відео, як натовп грабує відділення банку в Алмати. За словами очевидців, таких випадків десятки по місту.

Витягнули гроші з сейфу і розділили між собою

Ще кілька людей розтрощили сейф у будівлі акимату та витягнули кілька мільйонів тенге.

Мародери розділили "здобич" між собою.

Мародери бульдозером трощать вітрини: шокувальне відео із Алмати

На кадрах також видно, що люди виносять з магазинів побутову техніку. Неабиякою популярністю користують телевізори - багато хто вибігає з "плазмами".

На одному із відео видно, як чоловіки та жінки виносить різноманітний дріб’язок із магазину, а вочевидь власник намагається їм завадити.

А щоб потрапити до магазинів трощать двері та вікна. Використовують для цього навіть бульдозери.

Мародерів не зупиняє навіть стрілянина

Не зупиняє мародерів навіть стрілянина. На зафільмованих очевидцями кадрах видно, як один чоловік тягне до авто телевізор буквально під кулями.

Розгромили аеропорт

Також дісталося місцевому аеропорту. Мародери виносили звідти все, що можна було взяти.

Нагадаємо, в Казахстані почалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників, що викликало ще більший супротив.

4 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із правоохоронцями, під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли.

"Найгарячіші" сутички почалися 5 січня. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни.

Крім того, Токаєв в ефірі одного з казахських телеканалів повідомив, що звернувся за військовою підтримкою до партнерів країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) для подолання в країні масових протесті. До складу Організації входить Росія.

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