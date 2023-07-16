Градус зростає: у Греції зачиняють туристичні місця, у в Італії оголосили червоний рівень небезпеки

По всій південній та центральній Європі вирує спека, а у 16 містах Італії попереджають про "червоні" температурні показники.

Про це пише BBC.

Попередження про небезпеку в Італії стосуються також найбільш популярих туристичних міст — Риму, Флоренції та Болоньї. Уряд радить уникати сонця від 11:00 до 18:00 і піклуватися про літніх або вразливих людей.

У Греції температура сягає +40 °C і більше, тому в найспекотніші години туристам забороняють відвідувати Акрополь. Один із подорожувальників розповідає, що дорогою бачив людей, які непритомніли, отримували медичну допомогу, сиділи в каретах швидкої та навіть блювали від теплового удару.

Очікується, що наступного тижня в деяких частинах південної Іспанії, південно-східної Італії та Греції стовпчик термометра сягатиме +47 °C.

У Чехії метеорологи попереджають, що на вихідні температура може перевищити +38, а такі температури не властиві цій країні.

Очікується, що впродовж всього наступного тижня на Європу чекає чергова спекотна хвиля із рекордно високими температурами.

Європейська космічна агенція попереджає, що в Італії, Іспанії, Франції, Німеччині та Польщі може бути екстремальна спека.

Зазвичай спекотна погода надходить хвилями. Але, згідно зі спостереженнями, ці хвилі стають дедалі частішими по всьому світу.

Минулого тижня середня температура у світі становила 17.23C, що є рекордно високим рівнем.

Італійські метеорологи вже назвали цю європейську спекотну хвилю "Цербером" - так звали триголового пса-монстра із Дантового "Пекла".

Тим часом лікарні повідомляють про збільшення кількості звернень, пов'язаних зі спекою. Йдеться про дегідрацію, а також виснаження від спеки, адже нічні температури також є рекордними, і триває все це вже не один тиждень.

Першою жертвою "Цербера" виявився 44-річний чоловік, який загинув, працюючи на вулиці в Лоді, недалеко від Мілана.

За оцінками фахівців, під час рекордно спекотного для Європи літа минулого року через спеку загинула понад 61 тисяча людей.

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