Гралися на ярмарку: в Іспанії в аварії з надувним замком загинула дівчинка, ще 8 дітей постраждали

Гралися на ярмарку: в Іспанії в аварії з надувним замком загинула дівчинка, ще 8 дітей постраждали

Порив вітру підняв надувну конструкцію в повітря. У пастці опинилися щонайменше дев'ятеро дітей, двох з яких викинуло з батута.

В Іспанії внаслідок перекидання надувного замку загинула восьмирічна дівчинка, а ще восьмеро дітей постраждали.

Про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що інцидент стався на ярмарку в місті Міслата, розташованому неподалік портової Валенсії, увечері у вівторок, 4 січня, коли порив вітру підняв надувну конструкцію в повітря.

Також читайте Четверо дітей загинули на шкільному святкуванні в Австралії: батут із ними злетів на висоту 4 поверху

У цей момент на батуті перебували декілька дітей, які опинилися у пастці. Двоє з них, зокрема дівчата восьми і чотирьох років, отримали серйозні травми після того, як їх викинуло з перевернутого замку.

Обох постраждалих госпіталізували. Восьмирічна дитина померла приблизно через 12 годин після прибуття до лікарні. Тим часом медики продовжують боротися за життя іншої потерпілої.

За словами місцевої влади, розслідування інциденту триває, однак попередні докази не вказують на умисне порушення правил.

Зауважимо, що не минуло й місяця після того, як подібна аварія забрала життя п'ятьох дітей на австралійському острові Тасманія, де через сильний вітер батут із дітьми злетів на висоту четвертого поверху.

В Австралії на острові Тасманія через батут загинули 4 дитини | Новини світу

Читайте також: