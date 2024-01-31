"Грандіозна" перемога: Путін похизувався захопленням 19 будинків у Авдіївці (відео)

Володимир Путін гордо заявив про те, що армія РФ захопила 19 будинків на околиці Авдіївки. В очах "великого диктатора", який учора штовхав промови про перебудову світопорядку, це – неймовірний успіх.

Про це написав журналіст Денис Казанський.

Путін заявив про захоплення 19 будинків на околиці Авдіївки

Як відомо, кремлівський диктатор давно ставив перед російськими військами завдання взяти в Україні бодай щось суттєве, щоб продемонструвати перемогу громадянам РФ перед виборами. І окупанти її таки принесли – захопили цілих 19 будинків на околиці Авдіївки. Вражає, що російський лідер гордо похизувався цим "досягненням" в ефірі росТБ, хоча ще не так давно кричав про захоплення всієї України.

"Очікування: захопити Україну за 3 дні. Реальність: за 4 місяці ціною тисяч життів захопили 19 будинків", – зауважив журналіст.

Нагадаємо, російські окупанти на Авдіївському напрямку втрачають велику кількість техніки та живої сили.

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