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"Грандіозна" перемога: Путін похизувався захопленням 19 будинків у Авдіївці (відео)

"Грандіозна" перемога: Путін похизувався захопленням 19 будинків у Авдіївці (відео)

Президент РФ Володимир Путін / Фото: Associated Press

Президент держави-агресорки має напрочуд жалюгідний вигляд.

Володимир Путін гордо заявив про те, що армія РФ захопила 19 будинків на околиці Авдіївки. В очах "великого диктатора", який учора штовхав промови про перебудову світопорядку, це – неймовірний успіх.

Про це написав журналіст Денис Казанський.

Путін заявив про захоплення 19 будинків на околиці Авдіївки

Путін заявив про захоплення 19 будинків на околиці Авдіївки

Як відомо, кремлівський диктатор давно ставив перед російськими військами завдання взяти в Україні бодай щось суттєве, щоб продемонструвати перемогу громадянам РФ перед виборами. І окупанти її таки принесли – захопили цілих 19 будинків на околиці Авдіївки. Вражає, що російський лідер гордо похизувався цим "досягненням" в ефірі росТБ, хоча ще не так давно кричав про захоплення всієї України.

"Очікування: захопити Україну за 3 дні. Реальність: за 4 місяці ціною тисяч життів захопили 19 будинків", – зауважив журналіст.

Нагадаємо, російські окупанти на Авдіївському напрямку втрачають велику кількість техніки та живої сили.

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