Грандіозний скандал у Росії: злито секретні документи про резиденцію Путіна в Ново-Огарьово

Федеральна служба охорони Російської Федерації (ФСО Росії) "через повний ідіотизм" потрапила у грандіозний скандал. Служба випадково розкрила всі таємниці резиденції Путіна в Ново-Огарьово ("Об'єкт 53"). Це місце, де він живе, проводить наради Радбезу тощо.

Про це пише російський Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

"За розкрадання коштів, виділених на реконструкцію цієї резиденції, засуджено групу співробітників ФСО і бізнесменів. Більшість матеріалів справи зі зрозумілих причин було засекречено, особливо та частина, де детально описуються "нутрощі" Об'єкта 53. Однак, СКР і ФСО вирішили ще подати до обвинувачених і цивільний позов. І сюрприз... Без жодних грифів у цивільній справі опинилися документи з кримінальної справи з описом тих самих "нутрощів" Ново-Огарьово, їхньою специфікацією, секретами тощо. Зараз матеріали в Мосміськсуді і навіть із сайту суду можна завантажити частину матеріалів. Решта в доступі в самому суді", – йдеться в одному з повідомлень щодо цього скандалу.

Зазначається, що резиденція Путіна в Ново-Огарьово вважається одним із найбільш засекречених об'єктів РФ.

"Сама справа була засекречена через секретність "Об'єкта 53". Саме там живе Путін, проводить зустрічі (зроблено копію кабінету в Кремлі), там відбуваються наради Радбезу, може бути розташований бункер тощо... Із секретної документації можна дізнатися, що в приміщеннях, так би мовити, для персоналу, постійно чергують: чотири лікарі, 111 охоронців. Охоронці чергують у чотири зміни по 2 години. Для охоронців із ФСО прямо на території, де живе Путін, обладнано тир зі стрілецькою галереєю, довжиною 50 м, приміщенням для чищення зброї", – зазначається в іншому повідомленні.

Витяг з судової документації / Фото: ВЧК-ОДПУ

Також вказується, що в кімнатах, де приймають їжу обслуга і охорона Путіна, постійно чергує охорона з чотирьох осіб, "мабуть, стежить, щоб їх усіх не отруїли".

"Також прямо в Ново-Огарьово розташований кінологічний розплідник. Джерела ВЧК-ОДПУ кажуть, що у нього подвійне призначення. Крім службових собак, там перебувають і собаки, подаровані Путіну, зокрема главами інших держав", – ідеться в повідомленні.

Нагадаєм, Путін готовий припинити бойові дії, стало відомо, які умови ставить диктатор.

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