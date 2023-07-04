Гравці заробили тисячі доларів, зробивши ставку проти виживання екіпажу субмарини "Титан"

Онлайн-гравці зробили ставки на тисячі доларів проти виживання екіпажу підводного човна "Титан".

Відомо, що всі пасажири миттєво загинули внаслідок вибуху, коли вони занурювалися в океан для дослідження 111-річних руїн "Титаніка".

Як пише Mother Jones, люди поставили щонайменше 300 000 доларів за допомогою криптоплатформи Polymarket на долю підводного апарату OceanGate.

На сторінці з описом розміщено правила для ставок, в яких йдеться: "Для цілей цього ринку судно не обов'язково має бути врятовано або фізично відновлено, щоб вважатися "знайденим". Якщо будуть виявлені частини, але не кабіна, в якій перебувають пасажири судна, цього буде недостатньо, щоб цей ринок ухвалив рішення "Так".

Один гравець на ім'я Річ розповів, що він заробив близько 3250 доларів на ставках, заявивши, що це виправдано з моральної точки зору.

Він сказав: "Я відповів би, що ринки в основі своїй аморальні. За капіталізму немає етичного споживання".

Однак користувачі соціальних мереж з ним не погодилися, один із них написав у Твіттері: "Насправді божевілля. Уявіть, що ви заробляєте гроші на тому, чи хтось помре чи ні". Другий сказав: "Це настільки погана хрінь". Тим часом інший додав: "Людство помирає день за днем. Уявіть, що ви ставите на кін реальні гроші на житті людей".

Нагадаємо, пасажири глибоководного апарата "Титан" вирушили в подорож на дно Атлантичного океану. Субмарина OceanGate Expeditions зникла о четвертій ранку 18 червня. На її борту перебували заможні пасажири, які заплатили по 250 тисяч доларів за квиток. 23 червня Берегова охорона США оголосила, що всі пасажири загинули миттєво внаслідок вибуху.

Читайте також: