Грають в імітацію: Подоляк різко відреагував, що ЄС досі не встановив верхню межу цін на російську нафту

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував, що більшість країн Євросоюзу поки що не можуть домовитися про верхню межу цін на російську нафту.

Про це він написав у Тwitter.

Подоляк наголосив, що суть ідеї щодо обмеження цін на російську нафту полягає в тому, що Росія не має отримувати надприбутків з продажу енергоносіїв і фінансувати за них війну в Європі.

"А не в тому, щоб зберегти все як є та поставити галочку. Може, будемо вирішувати проблему, а не грати в імітацію?", – зазначив радник голови ОП.

Обмеження цін на російську нафту: що відомо

Країни "Великої сімки" та Австралія погодилися встановити фіксовану максимальну ціну на російську нафту. Обмеження цін почне діяти 5 грудня на нафту та 5 лютого на нафтопродукти.

Мета обмеження — стримати російську нафту на ринку, щоб уникнути стрибків цін і водночас скоротити доходи Москви.

За інформацією Bloomberg, країни G7 та Євросоюз 23 листопада планували оголосити, на якому рівні вони встановлять верхню межу ціни на російську нафту. Проте переговори між країнами Євросоюзу щодо обмеження ціни на російську нафту зайшли у глухий кут.

Росія заявила, що не буде продавати нафту країнам, які запровадять обмеження. Замість цього Москва перенаправить поставки "ринковим партнерам" (очевидно, йдеться про Індії та Китай) або скоротить виробництво.

Попри гучні заяви РФ намагається зберегти експорт нафти. Низка світових компаній формують "тіньовий флот" для перевезень російської нафти в умовах санкцій.

Та це мало допомагає агресорці. За інформацією того ж видання Bloomberg, Росія не може знайти нові ринки, куди буде продавати свою нафту, що необхідно зробити до 5 грудня.

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