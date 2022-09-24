"Гребуть усіх, кого не ліньки": Каспаров повідомив про плани Росії мобілізувати до 3 млн осіб

В Росії військовим комісаріатам поставлене завдання набрати від одного до трьох мільйонів мобілізованих. Тож до війська забиряють усіх під ряд, навіть "уже явних алкоголіків".

Два тижні на полігоні не допоможуть мобілізованим росіянам підготуватися до війни.

Про це відомий шахіст, російський опозиціонер Гаррі Каспаров повідомив у Мережі 24 вересня.

"Вже стало ясно, що гребуть усіх, кого не ліньки. Військкомати роблять норму, яку їм поставили і вона явно вища, ніж 300 тис. осіб. Міноборони зробило зауваження за недбалість, але тим буде все одно, бо їм потрібно призвати від мільйона до трьох мільйонів людей", – йдеться в заяві.

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Каспаров звернув увагу, що "до армії мобілізованих потрапляють вже явні алкоголіки, які б'ються, не встигнувши потрапити на полігон.

"Інтернетом гуляють відео, де вони проносять із собою алкоголь, б'ються, ображають і, звичайно, усвідомлюють, що вони лише пішаки", – зазначив опозиціонер.

Він також вкрай низько оцінив якість підготовки цих мобілізованих росіян.

"Як би не було сумно, але варто розуміти, що усі ці мобілізовані не більше ніж шістки. Два тижні на полігоні їм не допоможуть, тим більше на російському полігоні, а вся їхня служба в армії була в стилі: почистити картоплю, пофарбувати траву в зелений і вставати за командою "струнко", – написав Каспаров.

Нагадаємо, радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що держава може провести мобілізацію, якщо це знадобиться. Так, армію можна збільшити на 5,5 млн військовослужбовців.

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