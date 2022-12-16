Греція готова передати Україні системи ППО С-300, та лише за однієї умови

В разі отримання американських аналогів Греція також може відправити Україні ЗРК Тор-М1 та Оса-АКМ.
Міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос заявив про готовність відправити системи ППО С-300 до України, та лише за умови, що США встановлять на Криті замість них ЗРК Patriot.
Про це він сказав під час різдвяної зустрічі в Міністерстві національної оборони, пишуть грецькі видання.
"Якщо США розмістять на острові систему Patriot, то після її інтеграції - з'єднання з національною системою ППО - С-300 можна забрати. Той самий процес застосовується до будь-якої іншої системи ППО російського виробництва, яку вони можуть захотіти відправити до України", - відповів він на запитання про роль С-300 у Греції.
Також він зауважив, що в разі отримання американських аналогів його країна також може відправити Україні ЗРК Тор-М1 та Оса-АКМ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії відреагували на плани США передати Україні найближчим часом потужні системи ПРО Patriot та пригрозили "непередбачуваними наслідками".
Крім того, ми раніше інформували, що в Пентагоні підтвердили передавання Україні систем Patriot. Втім, у Білому домі цю інформацію не підтвердили.
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