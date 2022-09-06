Греція розширить паркан та збільшить кількість прикордонників вздовж сухопутного кордону з Туреччиною

Греція добудує ще 140 км паркану вздовж свого сухопутного кордону з Туреччиною. Зміцнення з бетону і колючого дроту має перешкоджати в'їзду мігрантів в країну.

Про це пише Reuters.

Будівництво огорожі, яка була встановлена 2012 року, останнім часом продовжувалося після того, як десятки тисяч шукачів притулку намагалися перетнути кордон Європейського Союзу через північний кордон Греції.

Греція була на передовій європейської міграційної кризи 2015 і 2016 роках, коли туди прибули мільйони біженців, які тікали від війни та бідності з Сирії, Іраку та Афганістану, переважно через Туреччину.

За даними поліції, за перші сім місяців року влада заарештувала 7484 біженців і мігрантів, з яких 3554 перебували в Евросі.

Уряд також планує найняти додатково 250 прикордонників і модернізувати свої системи спостереження в цьому районі.

Нагадаємо, у Литві заявили про "дуже небезпечну межу" для Білорусі через провокації на кордоні між країнами.

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