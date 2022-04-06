Греція слідом за іншими країнами світу висилає 12 російських дипломатів через війну в Україні

Греція слідом за іншими країнами світу висилає 12 російських дипломатів через війну в Україні

Про рішення вислати російських дипломатів раніше також повідомили Болгарія, США, Італія, Швеція, Іспанія та інші країни.

Греція оголосила "персонами нон-грата" 12 російських дипломатів через розв’язану Путіним війну в Україні.

Про це пише Reuters з посиланням на МЗС Греції.

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За словами очільника міністерства закордонних справ, російські дипломати діяли "не відповідно до міжнародних правил".

Водночас російське інформаційне агентство РИА Новости вже заявило, що РФ готова вжити заходів у відповідь на такі дії Греції.

Нагадаємо, Латвія та Естонія висилають зі своїх територій по три російських дипломати, Литва – чотири. Усіх цих російських дипломатів оголошено персонами нон грата через війну РФ проти України.

Крім того, про рішення вислати російських дипломатів раніше також повідомили Болгарія, США, Італія, Швеція, Іспанія та Данія.

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