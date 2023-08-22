Грецькі пляжі перетворилися на поле битви: подробиці про протистояння жителів та прибережних закладів

У Греції поширюється так званий "Рух рушників" - протести місцевих жителів, яких обурює, що вздовж берегової лінії прибережні заклади встановили дорогі шезлонги.

Про це йдеться у матеріалі The Independent.

На островах Греції витісняють городян з їхніх звичних місць відпочинку.

"Рух рушників", тобто марші вздовж грецьких пляжів, розпочали на Паросі, а згодом на Наксосі.

"Врятуйте пляжі Наксосу зараз!" - вимагають місцеві жителі.

Також люди влаштовували сидячий страйк на пляжі.

Дехто з протестувальників стверджує, що підприємства не лише "розростаються" більше ніж дозволено, але і встановлюють неймовірно високі ціни. Наприклад, на одному з пляжів Пароса парасольку і два шезлонги можна орендувати за 60 євро на день, а поніжитися на сонечку в "VIP-зоні" стане вже у 120 євро на добу.

"Ми заявляємо про наше право на громадський простір, наше право користуватися нашими пляжами, на які зазіхають жадібні, соціально безвідповідальні бізнесмени, які повністю займають пляжі або перевищують їхні кордони у 100 разів більші, ніж площі, яку вони орендують за законом", – йдеться в заяві групи протестувальників.

Також із ситуацією у Греції ознайомилося видання The New York Times. Із посиланням на інформацію жителя Пароса Ніколя Стефану, місцеві жителі "відчувають, що нас витісняють з острова". За словами протестувальника, існують "величезні розбіжності" щодо дозволеної площі для підприємств і справжньою ситуацією.

2022 року було офіційно орендовано 7186 квадратних метрів місцевих пляжів, але за фактом було зайнято 18800 квадратних метрів пляжного простору.

"Навіть п'ять років тому я міг піти на будь-який пляж і просто насолодитися природою, насолодитися піском, насолодитися водою, тишею. Тепер вони забиті шезлонгами й парасольками, і навіть немає місця, щоб покласти рушник або стілець, або просто прийти посидіти на піску", – розповів Роніт Нешер, який кілька років тому переїхав жити на Парос.

Тим часом Греція під час візиту президента України Володимира Зеленського підтримала вступ України до НАТО і стала 24 державою, яка заявила про це.

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