Гренландію закликали вступити до ЄС, щоб "захиститися" від Трампа

Зауважимо, що Гренландія, самоврядна територія Данії, проголосувала на референдумі за вихід з Європейських співтовариств, попередника ЄС, у 1982 році.

Гренландія повинна розглянути можливість повернення до Європейського Союзу для "захисту" перед обличчям погроз нового президента США Дональда Трампа.

Про це 29 січня заявив данський депутат Європарламенту Мортен Льоккегор, передає Politico.

Він визнав, що майбутнє Гренландії в кінцевому підсумку вирішуватимуть гренландці, але стверджував, що настав час для якогось "нового мислення".

"Ми живемо у світі, де незважаючи на те, наскільки незалежним ви хочете бути, ви повинні бути членом альянсів", — сказав Льоккегор. "І на мою думку, ЄС є найкращим альянсом, до якого ви можете вступити. Це стосується Данії, це стосується Гренландії".

Політик певен, що будучи частиною ЄС, Гренландія матиме захист.

Зауважимо, що Гренландія, самоврядна територія Данії, проголосувала на референдумі за вихід з Європейських співтовариств, попередника ЄС, у 1982 році та офіційно вийшла з блоку в 1985 році, хоча більшість із приблизно 60 000 її громадян є датцями, а отже, досі є громадянами ЄС.

"Очевидно, що ситуація різко змінилася з 1985 року. У нас зараз зовсім інша геополітична ситуація", — сказав Льоккегор.

Крім того, Гренландія має потужний рух за незалежність. Прем’єр-міністр Муте Егеде закликає до відділення острова від Данії. "Ми не хочемо бути датчанами. Ми не хочемо бути американцями. Ми хочемо бути гренландцями", — сказав він журналістам на початку цього місяця.

Премʼєр Гренландії Муте Егеде / Фото: reuters.com

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що володіння і контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для Сполучених Штатів. У Трампа навіть заявили, що не відкидають силовий варіант приєднання Гренландії до США.

Читайте також: