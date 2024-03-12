Ґрета Тунберг в межах страйку блокувала вхід до шведського парламенту: її силоміць відтіснила поліція

Двоє поліцейських підняли Тунберг і потягли її геть, а потім поклали на землю.
Кліматичну активістку Ґрету Тунберг та інших протестувальників, які другий день в рамках пікету блокували вхід до шведського парламенту, силоміць відтіснила поліція.
Про це пише The Guardian.
Як зазначається, двоє поліцейських підняли Тунберг і потягли її геть, а потім поклали на землю приблизно за 20 метрів від дверей, які вона блокувала.
Тунберг і десятки інших учасників екологічних кампаній почали блокувати головні входи до шведського парламенту в понеділок, 11 березня, на знак сидячого протесту проти наслідків кліматичної кризи і, за їхніми словами, проти політичної бездіяльності.
Активісти розійшлися в понеділок у другій половині дня, але повернулися на акцію протесту у вівторок вранці.
Нагадаємо, що Ґрета Тунберг організувала страйк на знак солідарності з Палестиною.
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