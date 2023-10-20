Грету Тунберг звинуватили у прихильності до терору — заява речника ЦАХАЛу

Речник ізраїльської армії обурений тим, що шведська екоактивістка не згадує про масові вбивства ізраїльтян бойовиками ХАМАСу.

Позицію шведської екоактивістки Грети Тунберг, яка влаштувала страйк на знак солідарності із палестинцями Сектору Гази, речник ізраїльської армії Ар'є Шаруз Шалікар назвав прихильністю до терору.

Про це він заявив у коментарі виданню Politico.

"Те, що робить Грета, те, що вона зараз демонструє солідарність з Газою, не кажучи ні слова про масові вбивства ізраїльтян, показує, що вона насправді не на боці палестинців, а замовчує терор палестинців або ХАМАСу та Ісламського джихаду, ніби його не існує", - зазначив Ар'є Шаруз Шалікар.

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За словами речника ЦАХАЛу, люди, які поділяють такі погляди, як у Грети Тунберг, є "прихильниками терору".

Як повідомлялося раніше, у п’ятницю, 20 жовтня, шведська екоактивістка опублікувала допис із пропалестинськими гаслами в Instagram, оголосила страйк на знак солідарності з Палестиною та Сектором Гази і закликала до припинення вогню.

Нагадаємо, сотні тіл ізраїльтян залишаються невпізнаними через 10 днів після нападу ХАМАСу. В лікарнях на столах розкладена купа кісток - деякі з них обвуглені. Експерти намагаються ідентифікувати загиблих.

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