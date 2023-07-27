"Гріховні події": Кирило похвалив країни Африки за відмову від одностатевих шлюбів та евтаназії

Патріарх Кирило вважає, що таке "взаєморозуміння основ людського життя і моральних кодексів" зближує Росію та країни Африки.

Голова Російської православної церкви патріарх Кирило (Гундяєв) розхвалив багато африканських країн, бо вони поділяють ті самі "моральні кодекси" - відмовилися від таких "гріхів", як одностатеві шлюби та евтаназія.

Про це він сказав, виступаючи під час пленарного засідання на економічно-гуманітарному форумі в Санкт-Петербурзі в четвер, 27 червня, передає CNN.

Скандальний очільник російської церкви, звичайно, не забув звинуватити в "падінні цінностей" західні країни, які нібито агресивно нав'язують "гріхи".

"За останні 10 років світ змінився до невпізнання. Я говорю не лише про політичні питання, але й про цей небезпечний моральний клімат, який часом агресивно формують деякі західні країни. Ці та інші я б назвав антицінностями, які призведуть до моральної та духовної деградації. Незважаючи на величезний тиск, більшість африканських країн відкидають так звані одностатеві шлюби, евтаназію та інші гріховні події", - заявив він.

Також патріарх Кирило вважає, що таке "взаєморозуміння основ людського життя і моральних кодексів" зближує Росію та країни Африки.

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