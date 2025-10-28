Gripen / © defence-ua.com

Шведський винищувач JAS 39 Gripen залишається одним із найдоступніших у своєму класі — принаймні за даними компанії-виробникм Saab. Згідно з аналітичним звітом Fighter Aircraft Through Life Costs від Aviation Week (2023), вартість однієї льотної години Gripen C/D становить близько 20,6 тис. доларів, тоді як для новішої версії Gripen E/F — 22,1 тис. доларів.

Про це пише Defence Express.

Для порівняння, інші сучасні винищувачі обходяться значно дорожче:

F-15EX — 34,3 тис. дол.,

F-16V — 25,6 тис. дол.,

F/A-18E/F — 25,7 тис. дол.,

Rafale — 31,2 тис. дол.,

Eurofighter Typhoon — 28,9 тис. дол.,

F-35A — рекордні 46,2 тис. дол. за годину польоту.

Загальні витрати на утримання

У дослідженні враховували експлуатацію 100 літаків протягом 37 років із 200 годинами польоту на рік. Підсумкова цифра включала витрати на паливо, персонал, техобслуговування, логістику та запасні частини.

За оцінками Saab, загальні витрати на утримання 100 Gripen E/F за 37 років становлять 21,2 млрд доларів, що на 2,7 млрд менше, ніж для старіших Gripen C/D.

Вартість години польоту

Аналітики зазначають, що дані Saab можуть бути «оптимістичними», адже базуються на розрахунках для шведських ВПС — єдиного замовника нових Gripen E/F, яких поки взято на озброєння лише один.

У той же час міністерство оборони Чехії у власному звіті 2023 року подало інші цифри: вартість однієї години польоту Gripen E/F — близько 36 тис. доларів, а F-35A — 48 тис. доларів. Різниця пояснюється тим, що чеські розрахунки включають повний життєвий цикл, озброєння та інфраструктуру.

