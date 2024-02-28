"Гробові виплати": у бідних регіонах РФ аномально зросли накопичення на банківських рахунках

На це вплинула, зокрема, війна в Україні.

У країні-агресорці РФ зафіксували аномальний приріст коштів на банківських рахунках. Рекордні 57,57% зафіксували у Тиві.

Про це йдеться у проєкті Радіо Свобода Сибір.Реалії.

"2023 року Алтай показав приріст на рівні 18,95%, Бурятія – на 33,26%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такий різкий приріст міг бути спричинений виплатами контрактникам і мобілізованим, які беруть участь у війні з Україною. На це також вплинули "гробові компенсації" родинам загиблих та поранених.

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"Порівнявши перелік регіонів, які показали максимальний приріст коштів на рахунках, і регіонів, які відправили найбільшу кількість мобілізованих на війну, дослідниця Лаура Соланко дійшла висновку про наявність сталого звʼязку між зростанням добробуту населення в зазначених регіонах та часткою мобілізованих чоловіків", - вказано у повідомленні.

Водночас видання "Медуза" пише, що різке зростання обсягу банківських рахунків не можна пояснити ані підвищеною інфляцією в цих регіонах, ані особливостями їхнього банківського ринку, ані іншими макроекономічними чинниками.

Нагадаємо, у російській Бурятії евакуювали магазин через іграшкову вівцю в українському національному костюмі.

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