Громадян Норвегії закликали перевірити свої бункери на випадок ядерної катастрофи

Загроза не пов'язана із небезпекою ядерної війни, але має стосунок до агресії РФ в Україні.

Громадян Норвегії закликали привести до порядку свої укриття, які призначені для використання у разі ядерної катастрофи.

Про це повідомляє британське видання The Times з посиланням на власні джерела у Міністерстві оборони цієї країни.

Як стало відомо, норвезьких громадян закликали почати готувати свої бункери, побудовані під час холодної війни, "на випадок ядерної тривоги".

"Усіх попередили, що, якщо вони зараз використовують їх [укриття] як комору для зберігання, то їх потрібно спорожнити та очистити", - йдеться у повідомленні британської газети.

Видання також цитує міністра оборони Норвегії Ода Роджера Еноксена, який висловив стурбованість тим, що в разі ядерної катастрофи в Україні, уся Західна Європа може постраждати від радіації, якщо вітер подме в її напрямку. Однак, він підкреслив, що ця загроза не пов'язана з небезпекою ядерної війни.

“Україна має найбільше виробництво ядерної енергії в Європі, і якщо трапиться аварія, як у випадку з Чорнобилем, а вітер подме у цьому напрямку, постраждає вся Західна Європа», – сказав він.

Після вторгнення в Україну російські війська зайняли найбільшу в Європі АЕС біля Запоріжжя, а також виведену з експлуатації Чорнобильську АЕС - місце найгіршої в історії атомної аварії в 1986 році.

Нагадаємо, російські окупанти залишили територію Чорнобильської атомної електростанції.

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