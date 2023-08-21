Громадянам Ізраїлю можуть заборонити паломництво до Умані та скасувати безвіз — заява українського посла

Україна закликає уряд Ізраїлю переглянути політику щодо українців, які приїжджають до цієї країни.

Проблеми, які виникають в українських громадян під час в'їзду до Ізраїлю, посол України в цій державі Євген Корнійчук назвав приниженням. За його словами, у відповідь український уряд може заборонити паломництво до Умані та скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю.

Про це йдеться у заяві посольства України в Ізраїлі, опублікованій у неділю, 20 серпня.

Український посол в Ізраїлі звернувся до прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху з закликом переглянути політику в'їзду для українців і втрутитися у це питання.

"Уряд України не потерпить приниження своїх громадян при в'їзді в Ізраїль. Ми зупинимо дію наших двосторонніх угод про безвізовий режим, як це передбачено статтею 7 міжурядової угоди. Цей варіант лежить на столі нашого уряду", - заявив Корнійчук.

Посол також допустив можливість заборони на в'їзд ізраїльтян до Умані, де щороку хасиди-паломники святкують іудейський Новий рік (Рош га-Шана).

"Якщо Ізраїль хоче, щоб його громадяни могли приїжджати в Україну як туристи, в тому числі в Умань, я вважаю, що прем'єр-міністр Нетаньяху повинен особисто втрутитися у вирішення поточного стану справ", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомляли, що для громадян Ізраїлю може бути скасований безвізовий в’їзд до України, а представникові цієї країни заборонять присутність на дипломатичних зустрічах міністрів оборони у форматі Рамштайн.

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