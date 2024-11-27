Громадяни Південної Кореї проти надання Україні військової допомоги: Reuters назвало цифри

Посилення зв’язків між Росією та КНДР становить загрозу для Сеулу.

Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умеровим зустрілася з президентом Південної Кореї Юном Сок Йолом. Вони обговорювали можливу підтримку у вигляді озброєнь.

Про це повідомив Reuters.

Сеул зазначив, що може розглянути таку допомогу залежно від подальших кроків Росії та Північної Кореї.

Україна планує надіслати Сеулу запит про надання зброї, включаючи артилерію та систему протиповітряної оборони. Проте перемога Дональда Трампа на виборах у США внесла невизначеність у ці переговори.

Згідно з жовтневим опитуванням Gallup Korea, 82% громадян країни проти надання військової допомоги Україні. Водночас більшість південнокорейців розглядають військові зв’язки між Пхеньяном і Москвою як загрозу.

Нагадаємо. за даними української влади на Курщині зараз перебуває 11 тисяч північнокорейських солдатів, і вже є інформація про перші боєзіткнення. Однак ця кількість військових КНДР не несе великої загрози українським військам.

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