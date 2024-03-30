Громадяни Таджикистану почали масово тікати з Росії через страх - Reuters

У Міністерстві праці Таджикистану очікують, що це буде тимчасово

Після теракту у підмосковному концертному залі у "Крокус Сіті Хол" громадяни Таджикистану почали масово виїжджати з Росії.

Також читайте Загарбники на окупованих територіях перевіряють громадян Таджикистану — ЦНС

Про це по Reuters.

Заступник голови Міністерства праці, міграції та зайнятості Таджикистану Шахноза Нодірі заявила, що вони отримують багато дзвінків від співгромадян, які бажають виїхати з Росії через страх.

"Ми отримуємо багато дзвінків. Це, швидше за все, не скарги на утиски, а страх наших громадян, паніка, багато хто хоче виїхати. Ми зараз відстежуємо ситуацію, у нас більше людей приїжджає (до Таджикистану), ніж виїжджає", - сказала вона.

Разом з тим, анонімні джерела видання повідомляють, що цього тижня в Таджикистані затримали дев'ять осіб, підозрюваних у причетності до теракту та угруповання "Ісламська держава".

У Міністерстві праці Таджикистану заявили, що відтік мігрантів з Росії буде тимчасовим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії після теракту в "Крокус Сіті Холл" посилилась антимігрантська риторика серед населення, що може перерости в етнічну ворожнечу всередині країни.

Крім того, ми раніше інформували, що голова ГУР Кирило Буданов пояснив, чому спецслужби РФ допустили напад на "Крокус Сіті".

Читайте також: