Громадяни Таджикистану почали масово тікати з Росії через страх - Reuters

У Міністерстві праці Таджикистану очікують, що це буде тимчасово
Після теракту у підмосковному концертному залі у "Крокус Сіті Хол" громадяни Таджикистану почали масово виїжджати з Росії.
Про це по Reuters.
Заступник голови Міністерства праці, міграції та зайнятості Таджикистану Шахноза Нодірі заявила, що вони отримують багато дзвінків від співгромадян, які бажають виїхати з Росії через страх.
"Ми отримуємо багато дзвінків. Це, швидше за все, не скарги на утиски, а страх наших громадян, паніка, багато хто хоче виїхати. Ми зараз відстежуємо ситуацію, у нас більше людей приїжджає (до Таджикистану), ніж виїжджає", - сказала вона.
Разом з тим, анонімні джерела видання повідомляють, що цього тижня в Таджикистані затримали дев'ять осіб, підозрюваних у причетності до теракту та угруповання "Ісламська держава".
У Міністерстві праці Таджикистану заявили, що відтік мігрантів з Росії буде тимчасовим.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії після теракту в "Крокус Сіті Холл" посилилась антимігрантська риторика серед населення, що може перерости в етнічну ворожнечу всередині країни.
Крім того, ми раніше інформували, що голова ГУР Кирило Буданов пояснив, чому спецслужби РФ допустили напад на "Крокус Сіті".
Читайте також: