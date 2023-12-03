Громадянин Франції з криком "Аллаху Акбар" вчинив різанину у Парижі: що відомо про нападника

Озброєний ножем та молотком злочинець убив одну людину та поранив ще двох.

Французькі ЗМІ дізналися нові деталі про зловмсника, який скоїв терористичний напад з ножем біля Ейфелевої вежі в суботу, 2 грудня. Він убив одну людину і поранив ще двох.

Про це повідомляє Le Figaro.

Чоловік накинувся з ножем та молотком на перехожих, внаслідок чого загинув німецький турист. До того, як нападника затримала поліція, він встиг поранити ще двох людей. Загиблий чоловік — громадянин Німеччини, який народився на Філіппінах.

Зловмисник під час нападу кричав "Аллаху Акбар". Його затримали.

Нападник – 26-річний громадянин Франції Арман Раджабпур-Міяндоаб. Він народжений вже у Франції в родині емігрантів з Ірану. Його батьки, які втекли від іранського режиму, не є мусульманами.

Як повідомило Le Figaro джерело в поліції, цей хлопець "відомий розвідувальним службам і службам юстиції" своїм зв'язком з радикальними ісламістами і психологічними розладами.

"Іін перебував на психіатричному та неврологічному лікуванні", — підтвердив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен.

Нападник припинив лікування від наркотиків кілька місяців тому.

Хлопець уже відбув 4-річне ув'язнення за підготовку теракту. У той час він також розглядав можливість виїзду до Сирії для участі у бойових діях на стороні ІДІЛ.

Після затримання він заявив поліції, що "не може миритися з тим, що мусульмани гинуть в Афганістані та Палестині", а також звинуватив Францію у підтримці Ізраїлю.

Арман Раджабпур-Міяндоаб безпосередньо перед нападом опублікував відео у соцмережах, де заявив про підтримку "Ісламської держави" і те, що хоче "помститися за мусульман".

Центр аналізу тероризму (CAT) уточнює, що терорист був знайомий із чеченцем Абдуллою Анзоровим, який у 2020 році жорстоков вбив вчителя Самюеля Паті,

18-річний уродженець Москви чеченського походження Абдулла Анзор в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін відрізав кухонним ножем голову 47-річному вчителю географії та історії коледжу Буа-д'Ольн Самюелем Паті. Сам терорист був убитий патрульними поліцейськими.

Причиною злочину була демонстрація викладачем на уроках карикатур з журналу Charlie Hebdo на засновника ісламської релігії пророка Мухаммеда.

Крім того Раджабпур-Міяндоаб був знайомий з Лароссі Абдаллою — виконавцем подвійного вбивства поліцейських у 2016 році, та ще одним ісламістом, що перерізав горло 85-річному католицькому священикові просто під час месси.

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