Громадянин Казахстану воював проти України у складі ПВК "Вагнер": як його покарали

На суді 34-річний Олексій Шомполов визнав провину і заявив, що пішов на війну через фінансову потребу.

Суд у Карагандинській області Казахстану засудив 34-річного місцевого жителя Олексія Шомполова до шести років і восьми місяців колонії за участь у війні проти України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу суду.

Шомполов воював на боці Росії у складі ПВК "Вагнер". Чоловіка визнали винним у "найманстві" і "вчиненні тяжкого кримінального правопорушення проти миру і безпеки людства". Суд також постановив конфіскувати у нього кошти у розмірі 205 590 рублів, заявивши, що їх здобули злочинним шляхом.

На суді Шомполов визнав провину і заявив, що пішов на війну через фінансову потребу. Як випливає із вироку суду, в ПВК "Вагнер" він влаштувався за оголошенням у соцмережі. Йому обіцяли щомісячну виплату у розмірі 240 000 рублів. В апеляційній скарзі Шомполов зазначив, що під час укладання договору його ввели в оману, повідомивши, що він не порушує закон, оскільки в Україні "ведеться не війна, а спеціальна операція зі звільнення мирного населення".

Незважаючи на те, що влада Казахстану не засудила війну Росії проти України безпосередньо, участь громадян країни у закордонних війнах є незаконною. За статтею про "найманство" може бути винесений вирок до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а за обтяжливих обставин – аж до довічного ув’язнення з позбавленням громадянства.

Нагадаємо, у Росії ще одна ПВК вербує найманців для війни в Україні.

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