Громадянська війна чи вбивство Путіна: які сценарії обговорюють та хто може замінити диктатора

Поразки на фронті значно змінили настрої не тільки в оточенні російського диктатора Володимира Путіна.

Через невдачі Росії на українському фронті у кулуарах знову заговорили про те, хто може замінити Володимира Путіна на посаді президента.

Про це пише Уahoo.

За даними видання, антиросійські активісти та колишні російські депутати, які виступають проти Путіна, збиралися в Польщі останніми днями, щоб обговорити усунення диктатора від влади після вторгення до України.

Деякі зі сценаріїв, як пише видання, які обговорювала антиросійська група, включають влаштування росіянами громадянської війни, взяття до рук зброї та вбивство Путіна.

Партизанська боротьба може бути єдиним способом повалити Путіна, вважає опозиційний активіст В'ячеслав Мальцев.

"Головна мета — фізично усунути Путіна", — сказав Мальцев.

"Боротьба з терористами вимагає методів терористів", – зазначив один із присутніх політиків, повідомляє Gazeta Wyborcza.

Ілля Пономарьов, колишній депутат Держдуми та єдиний російський депутат, який голосував проти анексії Криму 2014 року, заявив, що він створює підпільний рух опору. Однак деякі висловлювали сумніви щодо того, чи справді він очолює коаліцію повстанців, а інші сумнівалися, чи став він занадто радикальним і жорстоким.

Хто може зайняти місце Путіна

На дев’ятому місяці війни Росія зазнає великих поразок. Про "швидку перемогу", яку хотів здобути Путін, давно забули, Україна відбила у ворога великі території на півдні та північному сході. Військові невдачі різко розкритикували навіть головні прихильники Путіна – керівник Чечні Рамзан Кадиров і засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

У російських елітах зріє невдоволення. У ЗМІ просочуються відомості, що у близьких до Кремля колах таємно обговорюють перелік наступників Путіна на випадок його усунення від влади. За повідомленнями NewsWeek, п’ятірка можливих кандидатів виглядає так.

Дмитро Медведєв

Експрезидент і колишній прем’єр Росії, а нині – заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв, упродовж усієї війни робив вкрай різкі заяви щодо питань зовнішньої політики.

Сергій Кирієнко

Кирієнко обіймає посаду першого заступника керівника адміністрації президента РФ. За часі Єльцина він очолював російський уряд і сприяв просуванню Путіна кар’єрними сходами.

Кирієнко керував організацією фейкових референдумів на тимчасово окупованих територіях Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Дмитро та Микола Патрушеви

Міністр сільського господарства Росії Дмитро Патрушев – син голови Ради безпеки РФ Миколи Патрушева. Лектор Університету Бата Стівен Холл каже, що у Кремлі про цю пару вже дуже давно говорять як про потенційних наступників Путіна.

"Микола Патрушев – гарний маніпулятор. Він уміє балансувати для збереження своєї влади. Тому цілком можливо, що він стане наступником Путіна або висуне на цю роль сина", – вважає Хол.

Євген Пригожин

Засновник ПВК "Вагнер" потрапив до газетних заголовків за публічну критику путінської військової верхівки через успішний контрнаступ України. Холл вважає, що Пригожин, який де-факто має особисту армію, може припинити підтримувати Путіна і почати "діяти за лаштунками як ляльковод".

За яких умов Путіна можуть усунути від влади

Головне запитання – чи можуть Путіна усунути з президентської посади через війну в Україні? У політичних коментаторів немає щодо цього єдиної думки.

Викладачка політики та міжнародних відносин в Единбурзькому університеті Кася Качмарська вважає, що Путіну нема про що хвилюватися.

"Не думаю, що хтось із представників режиму здатний протистояти Путіну. Його союзникам доведеться поєднати зусилля, щоб кинути виклик лідеру, але між ними немає єдності", – каже вона.

Старший викладач міжнародних відносин в Університеті Глазго Адріан Флореа, навпаки, вважає перспективи зміни режиму стануть набагато більшими найближчим часом.

Масштабна мобілізація, ймовірно, загонить Росію у важку економічну кризу, а невдоволення нею наростатиме і в центрі, і в регіонах.

"У цих умовах боротьба за владу всередині Кремля, найімовірніше, посилиться", – додав Флореа.

Напередодні видання Dailymail писало, що Володимиру Путіну загрожує втрата влади, оскільки різні фракції в його режимі нападають одна на одну, а сильний лідер надто слабкий, щоб їх зупинити.

Окрім того, видання The Economist писало, що російські еліти починають розуміти, що напад на Україну був помилкою, та починають обговорювати, як їм доведеться жити без Путіна.

Найгірший сценарій на фронті, помилка Путіна та рашисти в капкані – Роман Світан

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