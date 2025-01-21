Трамп змінив правила набуття громадянства для дітей іммігрантів

Це стосується випадків, коли батьки перебувають у США незаконно, або якщо мати перебуває в країні тимчасово, наприклад за візою, а батько не є громадянином США.

Президент США Дональд Трамп у перший день свого другого терміну підписав указ, який значно обмежує отримання громадянства за правом народження.

Як повідомляють The Washington Post та CNN, указ забороняє видачу документів про громадянство дітям, які народилися в США від батьків без законного статусу.

Згідно з документом, обмеження поширюється на дітей, які народяться через 30 днів після підписання указу. Це стосується випадків, коли батьки перебувають у США незаконно, або якщо мати перебуває в країні тимчасово, наприклад за візою, а батько не є громадянином США.

В основі указу лежить трактування фрази “підпадає під юрисдикцію США” з 14-ї поправки Конституції США. Прихильники цієї політики вважають, що діти нелегальних іммігрантів не підпадають під юрисдикцію США і, відповідно, не мають права на громадянство.

Раніше, відповідно до 14-ї поправки, ратифікованої у 1868 році, всі, хто народився на території США, автоматично ставали громадянами. Цей указ змінює правила, які діяли понад півтора століття.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп помилував людей, звинувачених в участі в заворушеннях 6 січня в Капітолії США.